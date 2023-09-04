PDIP: Pertemuan Para Ketum Parpol Konsolidasikan Pemenangan Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pertemuan para ketua umum partai politik dalam rangka konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres di 2024.

"Tim kampanye Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan konsolidasi. Para ketum parpol berkumpul di sini," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Hasto menyampaikan bahwa Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga turut serta dalam pertemuan tersebut. Dia mengungkap alasan keterlambatan Puan hadir di lokasi.