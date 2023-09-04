Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Pertemuan Para Ketum Parpol Konsolidasikan Pemenangan Ganjar Pranowo

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:48 WIB
PDIP: Pertemuan Para Ketum Parpol Konsolidasikan Pemenangan Ganjar Pranowo
Pertemuan ketum parpol pendukung Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pertemuan para ketua umum partai politik dalam rangka konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres di 2024.

"Tim kampanye Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan konsolidasi. Para ketum parpol berkumpul di sini," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Hasto menyampaikan bahwa Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga turut serta dalam pertemuan tersebut. Dia mengungkap alasan keterlambatan Puan hadir di lokasi.

