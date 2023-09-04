Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Abah Juna sang Pahlawan Kucing, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:06 WIB
Abah Juna sang Pahlawan Kucing, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!
Saksikan Abah Juna sang pahlawan kucing di Okezone Updates. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

 BACA JUGA:

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai kisah penyelamat kucing bernama Abah Juna. Dirinya pun mendirikan Rumah Kucing Abah Juna di Kota Baru Bekasi Barat, Jawa Barat.

Rumah kucing yang telah berdiri sejak 27 tahun silam ini, menampung hewan terlantar yang membutuhkan pertolongan seperti kucing yang teraniaya hingga terkena penyakit.

 BACA JUGA:

Tak hanya itu, Abah Juna juga rutin melakukan street feeding alias memberikan makan kucing yang ada di jalanan. Biasanya dilakukannya pada pukul 21.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
