Abah Juna sang Pahlawan Kucing, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita mengenai kisah penyelamat kucing bernama Abah Juna. Dirinya pun mendirikan Rumah Kucing Abah Juna di Kota Baru Bekasi Barat, Jawa Barat.

Rumah kucing yang telah berdiri sejak 27 tahun silam ini, menampung hewan terlantar yang membutuhkan pertolongan seperti kucing yang teraniaya hingga terkena penyakit.

Tak hanya itu, Abah Juna juga rutin melakukan street feeding alias memberikan makan kucing yang ada di jalanan. Biasanya dilakukannya pada pukul 21.00 WIB.