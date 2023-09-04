Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Operasi Zebra 4-17 September, Berikut 7 Sasaran Utama Pelanggaran Lalin

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:44 WIB
Catat! Operasi Zebra 4-17 September, Berikut 7 Sasaran Utama Pelanggaran Lalin
Ilustrasi tilang (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra yang dimulai 4-17 September 2023. Operasi tersebut digelar secara serentak di semua wilayah Indonesia.

"Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara," kata Ramadhan, Senin (4/9/2023).

Selain kelengkapan surat-surat berkendara, Ramadhan menyebutkan terdapat tujuh pelanggaran yang menjadi sasaran utama pada operasi tersebut.

Berikut daftar lengkap tujuh pelanggaran prioritas Operasi Zebra beserta pasal yang dilanggar:

1. Melawan arus, melanggar Pasal 287 Undang-Undang LLAJ.

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol, melanggar Pasal 293 Undang-Undang LLAJ.

3. Menggunakan handphone saat mengemudi, melanggar Pasal 283 Undang-Undang LLAJ.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418/tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184386/operasi_zebra-GKkT_large.jpg
Ratusan Kendaraan Terjaring Operasi Zebra Jaya 2025 di Jaktim, Terbanyak Melawan Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047/operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183938/operasi_zebra-qxf5_large.jpg
Operasi Zebra 2025 Dimulai Besok, Berikut Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079771/razia-D8j5_large.jpg
Melonjak, 92.300 Kendaraan Kena Razia Operasi Zebra Jaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/338/3074940/operasi_zebra-8nv9_large.jpg
Hari Pertama Operasi Zebra Jaya, 194 Pelanggar Lalin Ditindak Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement