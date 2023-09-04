Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Apa? Katanya Obrolannya Seru

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:56 WIB
Puan Bertemu Jokowi di Istana, Bahas Apa? Katanya Obrolannya Seru
Presiden Joko Widodo bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023). Dalam kesempatan itu, Puan turut mengungkap isi pertemuannya dengan Kepala Negara.

Puan tiba di Istana sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung disambut Presiden Jokowi. Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Puan mengaku berbincang mengenai berbagai hal dengan Presiden Jokowi dalam pertemuannya hari ini.

"Obrolannya seru. Kami membicarakan berbagai hal, termasuk agenda KTT ASEAN yang akan berlangsung besok di mana Indonesia sebagai tuan rumah," kata Puan.

Pertemuan Jokowi dan Puan berlangsung sekitar 1,5 jam. Dalam foto yang diunggah di IG @puanmaharaniri, Jokowi dan Puan tampak berbincang akrab di salah satu sudut Istana. Bersama Jokowi, Puan juga membicarakan mengenai perkembangan terakhir yang tengah terjadi.

“Tadi kita juga berbincang tentang situasi kebangsaan yang ada saat ini. Ada banyak hal yang saya dan Pak Presiden diskusikan,” ujar mantan Menko PMK tersebut.

Halaman:
1 2
      
