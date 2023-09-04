Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf: LPH Tentukan Keberhasilan Sistem Jaminan Produk Halal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:11 WIB
Wapres Ma'ruf: LPH Tentukan Keberhasilan Sistem Jaminan Produk Halal
Wapres Maruf Amin/Satwapres
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peran lembaga pemeriksa halal (LPH) menentukan keberhasilan penerapan sistem jaminan produk halal di Tanah Air.

Hal itu diutarakannya saat sambutan via daring dalam acara Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Halal Award Tahun 2023 di di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/4/2023).

"Keberhasilan sistem jaminan produk halal sangat ditentukan oleh optimalisasi peran lembaga pemeriksa halal yang berkualitas, mulai tingkat daerah, nasional, hingga internasional," ujarnya.

Menurutnya, LPPOM MUI menunjukkan kinerja tinggi dalam penyelesaian sertifikasi halal. Sekitar 75 persen produk halal Indonesia yang bersertifikat merupakan hasil audit dari LPPOM MUI.

Dia juga mengemukakan bahwa peningkatan permintaan dan konsumsi produk halal mesti dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memberikan sumbangan signifikan bagi perekonomian nasional.

"Kondisi ini menuntut para pelaku usaha untuk mampu menghasilkan produk halal yang berkualitas dan berdaya saing global. Inovasi dan perbaikan secara kontinu adalah keniscayaan," katanya.

Wapres Ma'ruf menyampaikan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement