Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Resmi Dibentuk, HT: Arsjad Rasjid Jadi Ketuanya

JAKARTA - Rapat konsolidasi antar ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo secara resmi membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Pilpres 2024. Adapun, Arsjad Rasjid ditunjuk untuk memimpin TPN ini.

Demikian diutarakan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo setelah menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua Umum parpol pendukung Ganjar lainnya di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Yang pertama secara resmi TPN dibentuk, tim pemenangan nasional sudah dibentuk," kata pria yang akrab disapa HT saat memberikan keterangannya.

HT juga mengatakan, bahwa rapat tersebut telah menetapkan sosok ketuanya. Penetapan ini diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri setelah disampaikan dalam rapat.

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk ketua TPN adalah pak Arsjad Rasjid," ujarnya.