Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Resmi Dibentuk, HT: Arsjad Rasjid Jadi Ketuanya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:25 WIB
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Resmi Dibentuk, HT: Arsjad Rasjid Jadi Ketuanya
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Resmi Dibentuk/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Rapat konsolidasi antar ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo secara resmi membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Pilpres 2024. Adapun, Arsjad Rasjid ditunjuk untuk memimpin TPN ini.

Demikian diutarakan Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo setelah menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua Umum parpol pendukung Ganjar lainnya di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Yang pertama secara resmi TPN dibentuk, tim pemenangan nasional sudah dibentuk," kata pria yang akrab disapa HT saat memberikan keterangannya.

HT juga mengatakan, bahwa rapat tersebut telah menetapkan sosok ketuanya. Penetapan ini diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri setelah disampaikan dalam rapat.

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk ketua TPN adalah pak Arsjad Rasjid," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement