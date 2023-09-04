Kedatangan PM Vietnam Disambut Baik Jokowi, Langsung Gelar Pertemuan Bilateral

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Merdeka pada sore hari ini, Senin (4/9/2023).

Jokowi menyambut baik kedatangan PM Pham Minh beserta delegasi ke Jakarta. Direncanakan PM Pham Minh juga akan menghadiri KTT ASEAN ke-43 di JCC esok hari.

"Selamat datang di Jakarta Yang Mulia beserta delegasi. Senang dapat berjumpa kembali dan terima kasih atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia," kata Jokowi dalam pengantarnya.

Diketahui, Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh tiba di Indonesia untuk mengikuti serangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan mulai esok hari, 5 Agustus 2023.

Pesawat yang membawa PM Vietnam mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, pada Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 10.35 WIB.