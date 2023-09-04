Ini Alasan Ketum Parpol Pendukung Ganjar Tunjuk Arsjad Rasjid Jadi Ketua TPN

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkap alasan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo menunjuk Arsjad Rasjid menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Pilpres 2024 mendatang.

"Beliau muda, gesit dan pengetahuannya luas," kata HT saat memberikan keterangan kepada awak media usai menggelar rapat konsolidasi secara tertutup di Kantor DPP PDI-Perjuangan, di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Tak hanya itu, kata HT, para ketua umum parpol pendukung Ganjar juga melihat Arsjad Rasjid memiliki jaringan atu networking yang luas. Kelebihan-kelebihan ini diharapkan dapat dimaksimalkan Arsjad dalam mengantarkan Ganjar menjadi Presiden ke-8 pada 2024 nanti.

"Dan (Arsjad) juga Ketua Umum Kadin. Jadi itu yang paling penting," ujarnya.

Sebelumnya, HT juga menyampaikan bahwa rapat konsolidasi Ketua umum parpol telah menetapkan sosok ketua TPN. Penetapan ini diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri setelah disampaikan dalam rapat.

"Dan telah diputuskan tadi, telah diketok oleh bu Mega sebagai pimpinan rapat, ditunjuk ketua TPN adalah pak Arsyad Rasyid," tuturnya.

