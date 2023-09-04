Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Ungkap TPN Ganjar Pranowo Akan Bermarkas di Gedung High End

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |18:59 WIB
HT Ungkap TPN Ganjar Pranowo Akan Bermarkas di Gedung High End
HT dan ketum parpol lain usai umumkan TPN Ganjar/Foto: Felldy Utama
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengungkap bahwa, tim pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo akan menggunakan bekas markas yang pernah dipakai untuk pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 lalu.

HT menyampaikan bahwa TPN Ganjar Pranowo nantinya akan berkantor di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dia menyebut, gedung ini memiliki kenangan baik dalam kaitan memenangkan kontestasi politik.

 BACA JUGA:

"Jadi kantornya persis, kantor TKN waktu Pemilu 2019 yang mengusung Pak Jokowi," kata HT di kantor DPP PDI-Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Dia menyampaikan bahwa rapat perdana TPN di Gedung High End ini sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 September 2023. "Dan rutin setiap minggu akan seperti itu," ujarnya.

 BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, rapat konsolidasi antar ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo secara resmi membentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk Pilpres 2024. Adapun, Arsyad Rasyid ditunjuk untuk memimpin TPN ini.

