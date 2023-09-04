Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Anak Ganjar Pranowo

Hafid Fuad , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:08 WIB
Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Anak Ganjar Pranowo
Sosok Muhammad Zinedine Alam Ganjar putra dari Ganjar Pranowo (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, anak Ganjar Pranowo, tentu saja membuat penasaran masyarakat khususnya simpatisan bakal calon Presiden RI tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), putra dari Ganjar Pranowo tersebut memiliki nama yang bagus yaitu Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan akrab dipanggil Alam Ganjar. Dia diprediksi akan turun langsung menjadi juru kampanye bagi ayahnya.

Beberapa waktu lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membocorkan akan ada tujuh juru kampanye Ganjar Pranowo dengan tiga diantaranya datang dari generasi muda.

Salah satu yang merupakan kategori anak muda untuk juru kampanye bakal calon Presiden 2024 ini adalah Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu Muhammad Zinedine Alam Ganjar diyakini juga akan turut serta menjadi salah satu juru kampanye dalam ajang yang sangat besar tersebut.

Sosok anak muda Muhammad Zinedine Alam Ganjar adalah kelahiran 14 Desember 2001 sehingga tahun ini akan menginjak usia 22 tahun. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement