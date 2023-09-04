Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, Anak Ganjar Pranowo

JAKARTA - Profil Muhammad Zinedine Alam Ganjar, anak Ganjar Pranowo, tentu saja membuat penasaran masyarakat khususnya simpatisan bakal calon Presiden RI tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (4/9/2023), putra dari Ganjar Pranowo tersebut memiliki nama yang bagus yaitu Muhammad Zinedine Alam Ganjar dan akrab dipanggil Alam Ganjar. Dia diprediksi akan turun langsung menjadi juru kampanye bagi ayahnya.

BACA JUGA: Alam Ganjar Ramaikan Acara MLBB dalam Laga Amal Pertarungan Legenda

Beberapa waktu lalu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membocorkan akan ada tujuh juru kampanye Ganjar Pranowo dengan tiga diantaranya datang dari generasi muda.

Salah satu yang merupakan kategori anak muda untuk juru kampanye bakal calon Presiden 2024 ini adalah Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu Muhammad Zinedine Alam Ganjar diyakini juga akan turut serta menjadi salah satu juru kampanye dalam ajang yang sangat besar tersebut.

Sosok anak muda Muhammad Zinedine Alam Ganjar adalah kelahiran 14 Desember 2001 sehingga tahun ini akan menginjak usia 22 tahun. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh Supriyanti.