Ketum PBNU Datangi Istana Negara, Bahas Apa?

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mendatangi Istana Kepresidenan pada malam hari ini, Senin (4/9/2023).

Pantauan di lokasi, Gus Yahya tiba sekitar pukul 18.58 WIB. Gus Yahya nampak mengenakan batik panjang berwarna coklat. Dirinya mengaku ingin mengantarkan undangan kepada Presiden Jokowi.

"Nganter surat undangan Munas (dan) Konbes," kata Gus Yahya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023) malam.

Diketahui, PBNU bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan konferensi besar (Konbes) di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada 18-20 September 2023.

Forum tertinggi setelah muktamar itu, akan dihadiri oleh 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah. Berlangsung dari 18 hingga 20 September 2023.

“Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama insyaallah pada tanggal 18 sampai dengan 20 september 2023 ini,” ungkap Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).