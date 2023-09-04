Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PBNU Datangi Istana Negara, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:15 WIB
Ketum PBNU Datangi Istana Negara, Bahas Apa?
Gus Yahya sambangi Istana Negara/Foto: Raka Dwi
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mendatangi Istana Kepresidenan pada malam hari ini, Senin (4/9/2023).

Pantauan di lokasi, Gus Yahya tiba sekitar pukul 18.58 WIB. Gus Yahya nampak mengenakan batik panjang berwarna coklat. Dirinya mengaku ingin mengantarkan undangan kepada Presiden Jokowi.

 BACA JUGA:

"Nganter surat undangan Munas (dan) Konbes," kata Gus Yahya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9/2023) malam.

Diketahui, PBNU bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan konferensi besar (Konbes) di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur pada 18-20 September 2023.

Forum tertinggi setelah muktamar itu, akan dihadiri oleh 600 ulama dari jajaran syuriyah dan tanfidziyah. Berlangsung dari 18 hingga 20 September 2023.

“Kami mencanangkan menggelar musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama insyaallah pada tanggal 18 sampai dengan 20 september 2023 ini,” ungkap Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189882/pj_ketua_umum_pbnu_kh_zulfa_mustofa-5hbo_large.jpg
Pj Ketum PBNU KH Zulfa Sebut Pentingnya Ketertiban Organisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189720/pbnu-2cfK_large.jpg
PBNU Tunjuk Mantan Mendikbud M Nuh Jadi Katib Aam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189290/gus_yahya-m1zr_large.jpg
Rapat Pleno PBNU Batal Digelar Hari ini, Gus Yahya: Rais Aam Tidak Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189061/pbnu-sOAq_large.jpg
Kubu Gus Yahya Gelar Rapat Pleno Besok, Bahas Polemik Pj Ketum PBNU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188876/nasaruddin_umar_hadiri_pleno_pbnu-NuA0_large.jpg
Disambut Gus Ipul, Nasaruddin Umar Hadiri Pleno PBNU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188867/rapat_pleno_pbnu-ZFgk_large.jpg
KH Miftachul Akhyar Pimpin Pleno PBNU, Khofifah hingga Gus Ipul Hadir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement