Elektabilitas Ganjar Pranowo Rebound Berkat Dukungan Pemilih Pemula

JAKARTA - Survei Litbang Kompas antara tanggal 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam elektabilitas Ganjar Pranowo. Peningkatan ini ternyata didorong oleh dukungan dari pemilih pemula.

Menurut laporan Litbang Kompas, pada awal tahun 2023, Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dalam peta elektabilitas calon presiden (capres) dengan angka 25,3 persen. Saat itu, sekitar 22,4 persen dari pemilih pemula mendukung Ganjar.

BACA JUGA: Ketika Ganjar Pranowo Diangkat Jadi Bapak Truk Nusantara

Namun, pada survei Juni 2023, elektabilitas Ganjar turun menjadi 22,8 persen, dan dukungan dari pemilih pemula juga sempat turun menjadi 20,9 persen. Namun, dalam survei terbaru edisi Agustus 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami rebound, mencapai 24,9 persen, dan kembali menduduki peringkat teratas.

Tidak hanya itu, proporsi pemilih pemula yang mendukung Ganjar juga meningkat menjadi sekitar 23,2 persen. Di sisi lain, proporsi pemilih pemula yang mendukung Prabowo mengalami penurunan menjadi 19,1 persen.

"Peningkatan elektabilitas Ganjar pada survei terakhir ini sekaligus mengonfirmasikan kembalinya dukungan para pemilih pemula kepada dirinya," tulis Litbang Kompas.