HOME NEWS NASIONAL

Inilah Sosok Wali Songo yang Dikenal Paling Sakti

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:32 WIB
Inilah Sosok Wali Songo yang Dikenal Paling Sakti
Ilustrasi Wali Songo yang terkenal dengan kesaktiannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Inilah sosok Wali Songo yang dikenal paling sakti di antara para wali lainnya yang juga memiliki berbagai kelebihan. Sosok Wali Songo memang dikenal karena kesaktiannya.

Persebaran agama Islam di tanah Nusantara tak bisa dilepaskan dari adanya sosok sembilan wali atau Wali Songo. Dengan banyaknya pengikut mereka membuat kisah mengenai kesaktiannya pun ikut terangkat.

Berdasarkan berbagai sumber, Senin (4/9/2023), beberapa catatan sejarah menunjukkan Wali Songo telah mulai menyebarkan ajaran Islam pada abad ke 14 hingga 18 dengan wilayah penyebaran di Pulau Jawa.

Namun menariknya, para wali tak hanya dikenal memiliki ilmu agama dan strategi dakwah yang mumpuni. Mereka juga memiliki kekuatan ilmu batin atau ilmu Kanuragan tingkat tinggi.

Tak heran jika banyak yang mempercayai Wali Songo merupakan orang yang sakti. Sosok Wali Songo yang dikenal paling sakti adalah Sunan Kalijaga dan Sunan Muria.

Telusuri berita news lainnya
