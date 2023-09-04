Peta Politik Pilpres 2024, Semakin Panas Jelang Pemilu

JAKARTA- Isu peta koalisi Pilpres 2024 kini semakin ramai dengan berbagai bumbu drama sehingga menjadi perhatian publik.

Terlebih belakangan ramai diperbincangkan mengenai manuver Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) dan menggandeng Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Padahal, sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat.

Sontak, langkah politik Nasdem tersebut tentu sangat mengejutkan. Mengetahui hal tersebut, partai Demokrat langsung bereaksi dengan menurunkan baliho yang sudah memuat gambar bakal calon presiden Anies Baswedan.

Langkah tersebut sengaja dilakukan karena Demokrat ingin menunjukkan sisi emosional sebagai sosok yang dikhianati.

Dikutip berbagai sumber, Senin (4/9/2023), pengumuman bergabungnya Cak Imin bersama Anies Baswedan membuat peta politik pilpres 2024 semakin jelas terlihat. Setidaknya kian terbuka kemungkinan akan ada tiga poros yang bakal maju dalam pesta politik 2024 nanti.

Poros pertama yang terbaca adalah PDIP dan PPP. Gabungan dua partai ini total memiliki 147 kursi DPR. Mereka juga didukung Perindo dan Hanura yang siap mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya.

BACA JUGA:

Partai Politik Pendukung Ganjar Pranowo Rumuskan Grand Strategy Pemenangan