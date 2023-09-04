Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Media Asing Sorot Anies Baswedan - Cak Imin Usai Pengumumannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:05 WIB
Kenapa Media Asing Sorot Anies Baswedan - Cak Imin Usai Pengumumannya
Pasangan Anies Baswedan-Cak Imin untuk Pemilu 2024 (Foto: MPI)
JAKARTA- Dinamika politik Tanah Air membuat publik bertanya kenapa media asing sorot Anies Baswedan-Cak Imin baru-baru ini. Jelang Pilpres 2024, sejumlah partai kian gencar bermanuver mencari bakal calon presiden (Bacapres) dan wakil presiden (Bacawapres) yang dirasa pas untuk melanjutkan tahta kepemimpinan di negeri ini.

Terbaru, Anies Baswedan yang telah dicalonkan oleh Partai Nasdem resmi menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang merupakan Ketum PKB, untuk menemaninya di panggung demokrasi tahun depan.

Pengumuman yang dilakukan pada Sabtu, (2/9/2023). di Hotel Majapahit, Surabaya, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa media asing sorot Anies Baswedan-Cak Imin.

Misalnya media Reuters, dalam artikelnya yang berjudul "Indonesia presidential candidate picks head of Islamic party as running mate", media ini memberitakan keputusan Anies menggandeng Cak Imin dengan tujuan untuk meningkatkan popularitasnya di Indonesia.

