Mengulik Nama Kecil Ganjar Pranowo dan Makna di baliknya

JAKARTA - Ternyata ini nama kecil Ganjar Pranowo dan makna di baliknya yang mungkin belum banyak diketahui orang-orang. Gubernur Jawa Tengah ini ternyata memiliki nama kecil Ganjar Sungkowo.

Nama yang enak didengar tersebut memang diganti oleh sang ibunda, Sri Suparni, karena dia punya alasan tersendiri. Hal tersebut terungkap ketika Ganjar Pranowo datang ke kediaman Gus Muwafiq yang kemudian dia unggah ke akun Instagramnya pada 16 Februari 2022.

Menurut pria kelahiran 28 Oktober 1968 itu, sang ibu mengganti namanya menjadi Ganjar Pranowo dari sebelumnya Ganjar Sungkowo karena dinilai masa depannya akan hidup dalam kesulitan.

“Jadi, setelah saya lahir, ibu saya mau periksa namun jatuh dari mobil angkutan umum. Terus naik becak, ketabrak mobil," kata Ganjar Pranowo yang dikutip pada Senin (4/9/2023).

Bukan hanya itu saja, Ganjar kecil pun sering kali sakit-sakitan, sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab sang ibu mengganti namanya.