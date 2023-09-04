Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Kenapa Ridwan Kamil Berhenti Jadi Gubernur Jabar

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:27 WIB
Alasan Kenapa Ridwan Kamil Berhenti Jadi Gubernur Jabar
Ilustrasi Ridwan Kamil mundur sebagai Gubernur Jabar (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

JAKARTA - Alasan kenapa Ridwan Kamil berhenti jadi Gubernur Jabar sukses membuat namanya menjadi sorotan hangat. Karena banyak warganet Tanah Air dan masyarakat Jawa Barat langsung merasa kehilangan dengan sosok Ridwan Kamil dan keluarganya.

Bagaimana tidak, pria yang akrab disapa dengan nama Kang Emil ini memiliki beberapa momen yang sangat intim saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Tentu saja kabar dan keputusan mendadak tersebut membuat heboh khususnya masyarakat Jawa Barat.

Kiprah Ridwan Kamil menjadi gubernur Jabar memang membawa kenangan yang membekas di hati para masyarakat, terutama kaum muda. Sebab sosok Ridwan Kamil dikenal aktif, demokratis, lucu dan dekat dengan anak muda. Lantas mengapa gubernur Jawa Barat ini memutuskan untuk berhenti dari jabatannya?

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (04/09/2023), terkait alasan mengapa Ridwan Kamil berhenti jadi gubernur Jawa Barat.

1. Usai Masa Jabatan

Alasan pertama Ridwan Kamil beserta wakilnya Uu Ruzhanul Ulum berhenti menjadi pejabat karena masa pemerintahannya selama 5 tahun menjabat sudah berakhir. Hal itu diketahui oleh DPRD Jawa Barat yang baru-baru ini telah mengumumkan usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

Tentu saja keputusan tersebut sontak membuat sosok Kang Emil sudah dipastikan akan menganggur. Hal itu dikarenakan belum ada kejelasan langkah politik ke depan dari Ridwan Kamil usai masa jabatannya berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190624//atalia_praratya-lKs9_large.jpg
Atalia Praratya Berduka: Saya Tidak Boleh Takut Lagi dengan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190564//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-T1Dp_large.jpg
Ridwan Kamil Buka Peluang Rujuk dengan Atalia Praratya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190534//ari_lasso_dan_dearly_djoshua-N1KD_large.jpg
Hot Gossip: Niena Kirana Gugat Cerai Dito Ariotedjo, Ari Lasso dan Dearly Djoshua Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190467//ridwan_kamil-ePxh_large.jpg
Mengenal Gray Divorce, Perceraian yang Dialami Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190441//ridwan_kamil_dan_atalia-EHRh_large.jpg
Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Absen dalam Sidang Perdana Cerai Hari Ini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement