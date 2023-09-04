Alasan Kenapa Ridwan Kamil Berhenti Jadi Gubernur Jabar

JAKARTA - Alasan kenapa Ridwan Kamil berhenti jadi Gubernur Jabar sukses membuat namanya menjadi sorotan hangat. Karena banyak warganet Tanah Air dan masyarakat Jawa Barat langsung merasa kehilangan dengan sosok Ridwan Kamil dan keluarganya.

Bagaimana tidak, pria yang akrab disapa dengan nama Kang Emil ini memiliki beberapa momen yang sangat intim saat menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Tentu saja kabar dan keputusan mendadak tersebut membuat heboh khususnya masyarakat Jawa Barat.

Kiprah Ridwan Kamil menjadi gubernur Jabar memang membawa kenangan yang membekas di hati para masyarakat, terutama kaum muda. Sebab sosok Ridwan Kamil dikenal aktif, demokratis, lucu dan dekat dengan anak muda. Lantas mengapa gubernur Jawa Barat ini memutuskan untuk berhenti dari jabatannya?

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui informasi selengkapnya. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Senin (04/09/2023), terkait alasan mengapa Ridwan Kamil berhenti jadi gubernur Jawa Barat.

1. Usai Masa Jabatan

Alasan pertama Ridwan Kamil beserta wakilnya Uu Ruzhanul Ulum berhenti menjadi pejabat karena masa pemerintahannya selama 5 tahun menjabat sudah berakhir. Hal itu diketahui oleh DPRD Jawa Barat yang baru-baru ini telah mengumumkan usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

Tentu saja keputusan tersebut sontak membuat sosok Kang Emil sudah dipastikan akan menganggur. Hal itu dikarenakan belum ada kejelasan langkah politik ke depan dari Ridwan Kamil usai masa jabatannya berakhir.