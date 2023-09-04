Bansos Pangan Disalurkan Pemerintah Bulan Ini, Partai Perindo: Presiden Jokowi Konsisten Perhatikan Rakyat

JAKARTA – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra, Yerry Tawalujan, menyambut positif langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang konsisten memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Hal ini menyusul langkah Presiden Jokowi yang menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) bahan pangan sebagai cara pengendalian inflasi dan upaya membantu masyarakat.

"Kami berikan apresiasi yang tinggi terhadap kepedulian Presiden Jokowi yang secara konsisten memperhatikan kesejahteraan rakyat," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Namun, Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara ini -- mengingatkan bantuan sosial tidak akan sanggup memberantas kemiskinan, jika tidak disertai penyediaan lapangan pekerjaan dan bantuan usaha untuk UMKM.

"Bansos itu diperlukan rakyat, tetapi akan lebih baik lagi jika disertai bantuan usaha untuk UMKM, sebagai salah satu bentuk penciptaan lapangan kerja di bidang informal. Sebab, bansos saja tidak akan mengurangi kemiskinan," ujar Yerry.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengatur betul tata kelola pengadaan dan distribusi bansos tersebut. Ia meminta kejadian seperti saat pandemi tidak terulang lagi.

"Jangan terulang lagi seperti bansos pandemi Covid-19 yang lalu, di mana ribuan paket beras, telur dan bahan pangan lainnya mubasir dikubur dalam tanah karena berasnya sudah busuk," tutur Yerry.