Sekjen PDIP Sebut Parpol Pengusung Ganjar Solid dan Terus Bergerak

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, sampai saat ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dalam kondisi solid.

"Loh kita enggak ada yang pecah, kita solid," kata Hasto usai rapat konsolidasi Ketua Umum parpol pendukung Ganjar di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Ia menyatakan, parpol koalisi solid dan terus bergerak untuk pemenangan Ganjar.

"Tapi kami tetap solid, optimis dan terus bergerak," ujarnya.

Hasto menegaskan, pertarungan di dalam Pilpres itu sangat ditentukan oleh rekam jejak, karakter, kinerja hingga bagaimana desain dalam mengelola masa depan bangsa.

"Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplet," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)