Ketum PBNU Temui Presiden Jokowi di Istana, Sampaikan Undangan Munas Alim Ulama

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mendatangi Istana Negara guna menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gus Yahya mengaku dirinya datang sebelum waktu pertemuannya dengan Jokowi yang diagendakan pada pukul 20.00 WIB, Senin (4/9/2023), sehingga sedikit menunggu dalam waktu lama.

Gus Yahya menemui Jokowi untuk mengantarkan undangan agar orang nomor satu di Indonesia itu berkenan hadir membuka kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Meski Presiden Jokowi tengah menjalani 13 pertemuan pada Senin ini, Gus Yahya mengucapkan terima kasih karena kesediaan waktu Jokowi yang mau menemuinya.

"Saya berterima kasih sekali kepada presiden karena hari ini sebenarnya beliau sangat sibuk, 13 meeting. Saya masih disempat-sempatkan untuk mendapatkan waktu karena memang keperluan PBNU juga sangat mendesak terkait pembukaan munas, musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama," ujar Gus Yahya di pelataran lobby Istana, Senin (4/9/2023).

Gus Yahya menyampaikan Presiden Jokowi sudah bersedia hadir dalam pagelaran Munas dan Konbes tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pembukaan pagelaran tersebut akan diadakan pada 18 September 2023.

"Tadi saya mengantarkan surat permohonan untuk bapak presiden agar membuka munas dan konbes NU. Alhamdulillah beliau mengonfirmasi, memastikan akan hadir 18 September untuk secara resmi membuka Musyawarah Nasional alim ulama dan Konbes NU di Ponpes Al-Hamid Cilangkap," katanya.

Selain pembahasan undangan tersebut, Gus Yahya memastikan tidak ada pembicaraan lain antara dirinya bersama mantan Walikota Solo tersebut. Ia hanya berkelakar dirinya sedikit melempar guyon agar Jokowi dapat sedikit bersantai selepas agenda 13 pertemuan yang telah dijalaninya.

"Tidak ada (pembicaraan lainnya), Saya cuma guyon cerita kiai-kiai lucu-lucu agar beliau agak inilah (santai), seharian ini kan capek 13 meeting hari ini dengan berbagai tokoh internasional," tutur Gus Yahya.