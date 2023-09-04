Pengakuan Pegawai Korban Pasien Rehab Narkoba di Tangsel Diikat dan Diancam Besi Tajam

TANGSEL - Dian (39) merasakan langsung suasana mencekam saat puluhan pasien mengamuk di dalam gedung tempat rehabilitasi narkoba di Jalan Ir H Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel).

Pegawai jaga bertubuh kurus itu sempat dipiting dan diancam menggunakan potongan besi tajam, lalu diikat di sebuah ruangan di lantai 3. Dian tak dapat berkutik karena pasien yang terlibat jumlahnya cukup banyak.

"Leher saya dipiting, ada besi yang ditempelin kenceng di leher saya. Saya dimasukin ke ruangan, terus diikat pakai tali sepatu," tutur Dian di lokasi, Minggu 3 September 2023.

Saking kuatnya ikatan tali, kedua pergelangan tangan Dian nampak mengalami luka goresan. Dia sempat menunjukkan bekas luka itu. Pada saat kejadian, dia hanya bisa pasrah karena para pasien terlihat kalap dengan menebar nada ancaman.

"Ikatan di tangan saya sampai berbekas, di leher juga. Saya nurut aja, nggak mungkin ngelawan kan," ucap dia.

Setelah dikurung di dalam ruangan, Dian tak mengetahui lagi apa yang terjadi di dalam gedung. Hanya terdengar teriakan para pasien disertai suara gaduh barang-barang yang dirusak. Dia dilepas setelah terjadi negosiasi antara pengelola yayasan dibantu pihak kepolisian dengan puluhan pasien rehab tersebut.

"Saya kurang tahu kalau tujuannya (pasien) mau gimana-gimana, tapi waktu itu saya denger memang mereka teriak-teriak mau pulang," katanya.