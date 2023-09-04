Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berikut 29 Ruas Jalan di DKI Jakarta Terapkan Buka Tutup saat KTT ke-43 ASEAN

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:36 WIB
Berikut 29 Ruas Jalan di DKI Jakarta Terapkan Buka Tutup saat KTT ke-43 ASEAN
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya merilis sebanyak 29 ruas jalan di DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 2-7 September 2023.

Aparat akan menerapkan sistem buka tutup di jalan menuju venue dan delegasi negara penyelenggaraan KTT ASEAN di Ibu Kota.

Hal itu diungkap akun twitter resmi, @TMCPoldaMetro, Senin (4/9/2023).

Berikut 29 ruas jalan yang diberlakukan manajemen lalu lintas selama KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta:

1. Jalan Jenderal Sudirman

2. Jalan M.H. Thamrin

3. Jalan Gatot Subroto

4. Jalan HR Rasuna Said

5. Jalan Imam Bonjol

6. Jalan HOS Cokroaminoto

7. Jalan Galunggung

8. Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo

9. Jalan K.H. Mas Mansyur

10. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5

11. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2

12. Jalan Karet Pasar Baru Timur 3

13. Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat

14. Jalan Kebon Sirih

15. Jalan Wahid Hasyim

16. Jalan Gerbang Pemuda

17. Jalan Pintu Satu Senayan

18. Jalan Asia Afrika

19. Jalan Sisingamangaraja

20. Jalan Pattimura

21. Jalan Trunojoyo

22. Jalan Gunawarman

23. Jalan Majapahit

24. Jalan Ir . Juanda

25. Jalan Veteran III

26. Jalan Medan Merdeka Barat

27. Lingkar Mega Kuningan

28.Jalan Lingkar SCBD

29. Jalan Setia Budi Tengah

