Berikut 29 Ruas Jalan di DKI Jakarta Terapkan Buka Tutup saat KTT ke-43 ASEAN

JAKARTA - Polda Metro Jaya merilis sebanyak 29 ruas jalan di DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 2-7 September 2023.
Aparat akan menerapkan sistem buka tutup di jalan menuju venue dan delegasi negara penyelenggaraan KTT ASEAN di Ibu Kota.
Hal itu diungkap akun twitter resmi, @TMCPoldaMetro, Senin (4/9/2023).
Berikut 29 ruas jalan yang diberlakukan manajemen lalu lintas selama KTT ke-43 ASEAN di DKI Jakarta:
1. Jalan Jenderal Sudirman
2. Jalan M.H. Thamrin
3. Jalan Gatot Subroto
4. Jalan HR Rasuna Said
5. Jalan Imam Bonjol
6. Jalan HOS Cokroaminoto
7. Jalan Galunggung
8. Jalan R.M. Margono Djojohadikoesoemo
9. Jalan K.H. Mas Mansyur
10. Jalan Karet Pasar Baru Timur 5
11. Jalan Karet Pasar Baru Timur 2
12. Jalan Karet Pasar Baru Timur 3
13. Jalan Prof. Dr. Satrio sisi Barat
14. Jalan Kebon Sirih
15. Jalan Wahid Hasyim
16. Jalan Gerbang Pemuda
17. Jalan Pintu Satu Senayan
18. Jalan Asia Afrika
19. Jalan Sisingamangaraja
20. Jalan Pattimura
21. Jalan Trunojoyo
22. Jalan Gunawarman
23. Jalan Majapahit
24. Jalan Ir . Juanda
25. Jalan Veteran III
26. Jalan Medan Merdeka Barat
27. Lingkar Mega Kuningan
28.Jalan Lingkar SCBD
29. Jalan Setia Budi Tengah