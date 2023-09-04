Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

30 Persen ASN WFH, Wali Kota Depok: Evaluasi Satu Minggu Sekali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:17 WIB
30 Persen ASN WFH, Wali Kota Depok: Evaluasi Satu Minggu Sekali
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mulai menerapkan kebijakan 30 persen Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, bagi Aparatur Sipil Negera (ASN), non-ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dengan prioritas bagi yang berisiko sakit, ibu hamil, ibu menyusui dan pra lansia dimulai pada hari ini, Senin (4/9/2023).

"Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengatur pelaksanaan WFH, karena memang dari Kemendagri ada imbauan untuk melakukan WFH," kata Idris dalam keterangannya.

"Paling banyak 30 persen dengan prioritas bagi yang berisiko sakit, pra lansia, ibu menyusui dan ibu hamil," imbuhnya.

Idris menyebut bahwa pemberlakuan WFH akan dievaluasi setiap satu minggu sekali, dengan memperhatikan perkembangan kondisi polusi udara sebagai dasar kebijakan WFH pada minggu berikutnya.

"Satu minggu sekali akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi polusi udara. Kalau terus membaik, maka persentase WFH-nya terus dikurangi, mulai dari 30 persen, turun 20 persen, 10 persen, dan seterusnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement