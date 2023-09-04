Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bengkel Mobil di Tangerang Kebakaran, Awalnya Bakar Sampah

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:35 WIB
Bengkel Mobil di Tangerang Kebakaran, Awalnya Bakar Sampah
Kebakaran bengkel mobil terjadi di Tangerang (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

TANGERANG - Sebuah bengkel mobil di Jalan Moh Toha, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang kebakaran pada, Minggu 3 September 2023. Kebakaran tersebut mengakibatkan sebuah ruko dan tempat penampungan limbah plastik di sebelahnya ikut terbakar.

Kepala BPBD Kota Tangerang Maryono Hasan mengungkapkan kebakaran diduga terjadi akibat aktivitas pembakaran sampah di sekitar bengkel mobil. Api lantas menjalar ke tangki oli.

"Ada yang bakar sampah di dalam tong, apinya menyambar ke tangki oli di dekat situ," jelasnya.

Adapun saat ini api di lokasi kejadian sudah berhasil dipadamkan, dengan bantuan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun demikian jumlah kerugian materil belum bisa diperhitungkan.

"Korban jiwa tidak ada, dan untuk kerugian materil masih dihitung," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
