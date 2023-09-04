Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkab Bekasi Tetapkan Darurat Kekeringan, 32 Desa Kesulitan Air Bersih

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |08:39 WIB
Pemkab Bekasi Tetapkan Darurat Kekeringan, 32 Desa Kesulitan Air Bersih
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana kekeringan sejak Rabu 31 Agustus 2023 silam. Kini jumlah sebaran desa terdampak kekeringan mencapai 32 desa.

Adapun 32 desa itu tersebar dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Adapun bencana kekeringan yang menimpa puluhan desa ini ditengarai berdampak pada puluhan 16.999 kepala keluarga atau 66.647 jiwa.

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan mengajak peran seluruh masyarakat untuk memberikan kepedulian terhadap warga. Adapun salah satunya dengan mengajak seluruh instansi berkolaborasi dan membagikan atau mendistribusikan air bersih.

“Tercatat jumlah air bersih yang sudah didistribusikan untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi sebanyak 1.063.600 liter,” ungkap Dani dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Dani menjelaskan bahwa jumlah lahan pertanian terdampak kekeringan sejauh ini mencapai 16.353 hektar. Sementara, masih terdapat 3.618 hektar lainnya yang terancam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194/pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038584/30-kabupaten-dan-kota-di-jawa-tengah-darurat-kekeringan-dan-karhutla-88HgOD8pFc.jpg
30 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Darurat Kekeringan dan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038086/kekeringan-mulai-terasa-di-jawa-bali-nusa-tenggara-bnpb-waspada-krisis-air-bersih-OHSEYryGxU.png
Kekeringan Mulai Terasa di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, BNPB: Waspada Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011676/waspada-kekeringan-jawa-mulai-memasuki-musim-kemarau-obPuK8XaLZ.jpg
Waspada Kekeringan, Wilayah Jawa Mulai Memasuki Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/337/3004532/waspada-63-persen-wilayah-indonesia-alami-kemarau-dari-mei-hingga-agustus-u5mcd2rxkI.jpg
Waspada! 63 Persen Wilayah Indonesia Alami Kemarau dari Mei hingga Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/337/2919855/bmkg-mencatat-55-daerah-di-12-provinsi-tidak-turun-hujan-lebih-dari-dua-bulan-nc0VkOnqBz.jpg
BMKG Mencatat 55 Daerah di 12 Provinsi Tidak Turun Hujan Lebih dari Dua Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement