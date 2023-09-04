Pemulung Tikam Rekannya hingga Tewas, Pelaku Ditangkap dalam Keadaan Mabuk

TANGERANG - Satreskrim Polres Metro Tangerang berhasil menangkap seorang pemulung berinisial MAL (30) yang diduga menikam rekannya, TR (30), hingga tewas di lapak barang bekas Jalan Gurame, Karawaci, Kota Tangerang pada Minggu 3 September 2023 pagi.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho meyebutkan bahwa dalam peristiwa itu korbannya berinisial TR meninggal dunia akibat luka tusukan di leher bagian belakang.

"Pelakunya berinisial MAL (30), berhasil diamankan beberapa saat setelah kejadian," kata Zain saat dikonfirmasi, Senin (4/9/2023).

Zain menceritakan, peristiwa itu diawali saat terduga pelaku datang ke kediaman korban mencari rekan berinisial IP. Kendati demikian, terduga pelaku tidak menemukan, dan yang ada hanya korban tengah tertidur di sebuah kamar.

BACA JUGA: Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama KTT ASEAN 2023

"Sempat terjadi cekcok mulut antara korban dan pelaku, kemudian pelaku mengambil pisau yang berada diatas meja, dan langsung menusukkan pisau ke leher belakang korban," ungkapnya.