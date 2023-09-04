Operasi Zebra Lodaya di Bogor, 1.300 Personel Gabungan Diturunkan

BOGOR - Operasi Zebra Lodaya 2023 di wilayah Kabupaten Bogor digelar terhitung mulai 4-17 September 2023. Untuk itu, sebanyak 1.300 personel gabungan diturunkan.

Jumlah tersebut akan tersebar ke seluruh wilayah untuk menindak pelanggar lalu lintas.

"Untuk tiga titik utama, tapi seluruh Polsek melaksanakan ada 32 dengan Koramil juga terlibat di 38 kecamatan di wilayah hukum Polres Bogor," kata Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kav Gan Gan Rusgandara di Polres Bogor, Senin (4/9/2023).

Operasi Zebra Lodaya 2023 ini , kata dia, digelar serentak di wilayah Jawa Barat. Tujuan utamanya untuk menekan angka fatalitas kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas bagi pengendara di jalan.

"Di Kabupaten Bogor sendiri kami bersama Kapolres siap melakukan Operasi Zebra Lodaya 2023 agar Kabupaten Bogor kondusif," ungkap Gan Gan.