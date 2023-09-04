Minibus Terguling di Tol Gatsu Diduga Sopir Kurang Konsentrasi

Mobil terguling di Tol Dalam Kota, Gatot Subroto, Jakarta Selatan (Foto: Ig @info_jakartatimur)

JAKARTA - Sebuah minibus Daihatsu Sigra B 1852 ROD alami kecelakaan tunggal menabrak pembatas Tol Dalam Kota tepatnya di Jalan Raya Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan mengarah ke MT Haryono Cawang hingga terguling pada Senin (4/9/2023) pagi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhony Eka Putra menyebut pengemudi Daihatsu Sigra berinisial AS melaju dari arah Barat menuju Timur di Jalan Gatot Subroto dekat dengan Fly Over Pancoran, Jakarta Selatan diduga kurang konsentrasi dan menabrak pembatas jalan.

"Pengemudi AS melaju dari arah Barat menuju ke Timur lajur kanan di jalan Jenderal Gatot Subroto Wilayah Jakarta Selatan, sesampainya di TKP Layang Pancoran diduga kurang berkonsentrasi dan berhati-hati oleng ke kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Daihatsu Sigra B 1852 ROD dan fasilitas jalan tol mengalami kerusakan," kata Jhony dalam keterangannya.

"Kecelakaan tunggal," tambahnya.

Jhony pun menyebut bahwa dalam insiden kecelakaan tidak ada korban jiwa maupun luka. "Nihil (korban luka dan jiwa)," ucapnya.