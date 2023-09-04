Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Kedatangan Delegasi KTT ASEAN, Aparat Gabungan Siaga di Pospol Bundaran HI

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:16 WIB
Jelang Kedatangan Delegasi KTT ASEAN, Aparat Gabungan Siaga di Pospol Bundaran HI
Aparat gabungan siaga di Pospol Bundaran HI jelang kedatangan delegasi KTT ke-43 ASEAN (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan personel kepolisian, Satpol PP, dan Dishub tampak berjaga-jaga di sekitar pos polisi Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin pada Senin (4/9/2023).

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi tampak sejumlah personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya baik yang berseragam Polri dan mengenakan pakaian sipil berada di sejumlah titik di sepanjang jalur tersebut.

Di lokasi Patung Kuda Arjuna Wiwaha juga tidak tampak kegiatan aksi unjuk rasa yang biasanya dipusatkan di lokasi tersebut. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin tampak ramai lancar dikedua arah.

Suara sirine dari sejumlah sepeda motor patwal kepolisian maupun polisi militer sesekali terdengar saat sejumlah pejabat yang dikawal melintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia.

"Hari ini pagi sampai siang belum ada pengalihan arus lalu lintas karena memang tamu delegasi KTT Asean baru berdatangan siang hingga malam nanti," ujar salah satu petugas kepolisian yang berjaga di Pos Pol Bundaran Hotel Indonesia.

Kendati pihaknya belum dapat memastikan apakah akan dilakukan rekayasa lalu lintas pada hari ini karena tergantung dari putusan pimpinan.

"Situasional menyesuaikan arahan pimpinan," kata petugas yang tidak ingin disebutkan identitasnya tersebut.

