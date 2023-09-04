Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalin Ikatan Batin, Dua Bayi Tertukar di Bogor Akan Kembali Bertemu Hari Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |11:42 WIB
Jalin Ikatan Batin, Dua Bayi Tertukar di Bogor Akan Kembali Bertemu Hari Ini
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Hari ini, dua bayi tertukar akan menjalani proses bonding di Polres Bogor. Direncananya, kedua keluarga juga akan hadir dalam proses ini.

"Iya (bonding), jam 11.00 WIB. Saya WA orang Dinsos harus semuanya datang, diusahakan semuanya suami istri," kata Kuasa Hukum Siti Mauliah Rusdy Ridho kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Proses bonding ini sedianya akan berlangsung di ruang bermain anak Polres Bogor. "Di ruangan playground katanya," pungkas Rusdy.

Sebelumnya, penyerahan dua bayi laki-laki yang tertukar antara Siti Mauliah dengan pasien D direncanakan pada 29 September 2023 mendatang. Bayi itu akan diserahkan kembali kepada ibu biologis masing-masing setelah proses masa transisi selesai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement