Jalin Ikatan Batin, Dua Bayi Tertukar di Bogor Akan Kembali Bertemu Hari Ini

BOGOR - Hari ini, dua bayi tertukar akan menjalani proses bonding di Polres Bogor. Direncananya, kedua keluarga juga akan hadir dalam proses ini.

"Iya (bonding), jam 11.00 WIB. Saya WA orang Dinsos harus semuanya datang, diusahakan semuanya suami istri," kata Kuasa Hukum Siti Mauliah Rusdy Ridho kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

Proses bonding ini sedianya akan berlangsung di ruang bermain anak Polres Bogor. "Di ruangan playground katanya," pungkas Rusdy.

Sebelumnya, penyerahan dua bayi laki-laki yang tertukar antara Siti Mauliah dengan pasien D direncanakan pada 29 September 2023 mendatang. Bayi itu akan diserahkan kembali kepada ibu biologis masing-masing setelah proses masa transisi selesai.