HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meninggal Mendadak, Pengendara Tiba-Tiba Jatuh dari Motor di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:01 WIB
Meninggal Mendadak, Pengendara Tiba-Tiba Jatuh dari Motor di Bogor
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemotor berinisial MS (61), ditemukan meninggal dunia di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Jenasahnya dievakuasi polisi ke RSUD Kota Bogor.

Kapolsek Bogor Selatan Kompol Diana Susilowati mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB pagi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, MS diketahui sempat terjatuh dari motornya.

"Menurut saksi yang melihat almarhum naik motor jatuh," kata Diana dikonfirmasi, Senin (4/9/2023).

Dugaan sementara, MS terjatuh dan meninggal dunia karena terkena jantung. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi.

"Perkirakan sakit jantung. Menurut keterangan keluarganya almarhum memang sering sakit-sakitan serta penglihatan kurang jelas," ujarnya.

Selanjutnya, warga Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan itu dievakuasi petugas ke RSUD Kota Bogor. Keluarga pun tengah menjemputnya di rumah sakit.

"Keluarga tadi sudah mengarah ke RSUD," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
