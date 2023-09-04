Warga Gandaria Bersyukur MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

JAKARTA - MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis terhadap warga yang tinggal di bilangan Jalan Gotong Royong II, RT 10/06, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2023) pagi hingga siang tadi.

Warga pun tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan kesehatan tersebut khususnya dilakukan terhadap warga yang telah berusia lanjut. Terdapat puluhan warga di RT 10 yang datang untuk mendaftar agar bisa dilakukan pemeriksaan kesehatannya tersebut.

Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan MNC Peduli dengan menggandeng dr. Ichsan Biren, yang mana termasuk salah satu Bacaleg DPR RI Dapil Aceh II dari Partai Perindo. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan berkaitan kolestrol, tensi darah, gula, hingga lainnya.

"Bersyukur yah masih banyak yang peduli dengan kesehatan warga. Kegiatannya sangat bagus sekali, semoga lebih sering dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk warga dan semoga MNC Peduli semakin sukses yah," ujar Ibu Lis di lokasi, Senin (4/9/2023).