Warga Cakung Digegerkan Kemunculan Ular Kobra di Celah Tembok Kontrakannya

JAKARTA - Seekor ular Kobra ditemukan bersarang di celah tembok rumah kontrakan di Jalan Sawo Kecik RT 02/08, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Penghuni rumah, Slamet (32) sempat panik saat sebelumnya menemukan bekas sisik ular yang tertinggal di dalam rumahnya.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan Slamet pun sempat berusaha mencari keberadaan ular yang belum diketahui jenisnya di dalam rumahnya. Lantaran yang ditemukannya ular Kobra dalam ukuran besar, ia pun langsung segera menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur guna meminta ular tersebut dievakuasi.

"Pelapor menghubungi damkar melaporkan bahwa ia melihat ada ular kobra yang berada di sela-sela tembok rumahnya, dengan ukuran yang sangat besar. Petugas pun datang ke lokasi untuk mengevakuasinya," ujar Gatot dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Gatot mengatakan, panjang ular Kobra yang berhasil dievakuasi oleh unit Damkar sektor Cakung tersebut yakni sepanjang 140 Centimeter. Proses evakuasi dilakukan sekira pukul 08.41 WIB dan dinyatakan selesai pada pukul 08.47 WIB.