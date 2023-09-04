Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ibu Hendak Buang Bayi di Rel Kereta Pasar Minggu, Polisi: Sedang Diselidiki

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |13:31 WIB
Viral Ibu Hendak Buang Bayi di Rel Kereta Pasar Minggu, Polisi: Sedang Diselidiki
Ilustrasi bayi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral peristiwa ibu yang hendak membuang bayinya di rel kereta kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Sedang diselidiki untuk lokasinya, sementara belum ada informasi, mungkin di stasiun lain," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol David Pratama Purba, Senin (4/9/2023).

Sama halnya dengan polisi, pihak KAI Commuter juga belum bisa memastikan tentang peristiwa tersebut. KAI Commuter bakal melakukan kroscek dahulu pada petugas yang ada di lapangan.

"Nanti kota kroscek dahulu yah," kata Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan.

Informasi itu viral di media sosial Instagram, yang mana diunggah oleh akun @lambekawanua dengan narasi seorang ibu tega hendak membuang anak bayinya di rel kereta api seputaran Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, tak disebutkan kejadian tersebut dan bagaimana kondisi si anak bayi saat ini.

Dalam video yang diunggah hanya tampak seorang petugas menggendong anak bayi di sekitaran stasiun. Sedangkan satu petugas lainnya tampak berbicara dengan seorang wanita yang diduga sebagai ibu si bayi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement