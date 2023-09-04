Viral Ibu Hendak Buang Bayi di Rel Kereta Pasar Minggu, Polisi: Sedang Diselidiki

JAKARTA - Viral peristiwa ibu yang hendak membuang bayinya di rel kereta kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini, polisi tengah mengecek kebenaran informasi tersebut.

"Sedang diselidiki untuk lokasinya, sementara belum ada informasi, mungkin di stasiun lain," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol David Pratama Purba, Senin (4/9/2023).

Sama halnya dengan polisi, pihak KAI Commuter juga belum bisa memastikan tentang peristiwa tersebut. KAI Commuter bakal melakukan kroscek dahulu pada petugas yang ada di lapangan.

"Nanti kota kroscek dahulu yah," kata Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan.

Informasi itu viral di media sosial Instagram, yang mana diunggah oleh akun @lambekawanua dengan narasi seorang ibu tega hendak membuang anak bayinya di rel kereta api seputaran Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, tak disebutkan kejadian tersebut dan bagaimana kondisi si anak bayi saat ini.

Dalam video yang diunggah hanya tampak seorang petugas menggendong anak bayi di sekitaran stasiun. Sedangkan satu petugas lainnya tampak berbicara dengan seorang wanita yang diduga sebagai ibu si bayi.

(Arief Setyadi )