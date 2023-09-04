Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Tawuran di Bogor Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:14 WIB
Aksi Tawuran di Bogor Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

BOGOR - Aksi tawuran terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video beredar, terlihat aksi tawuran itu berhasil terekam oleh kamera pengawas CCTV. Tampak sejumlah orang berlarian di tengah jalan yang sepi.

 BACA JUGA:

Terlihat salah satu kelompok berlari sambil menyerang ke arah lawannya. Dari kejauhan, mereka tampak menyerang, diduga dengan senjata tajam.

"Terjadi tawuran antara dua kelompok yang saling mengejar. Dalam rekaman video, keduanya saling mengejar dan menyerang. Sabtu dini hari, 2 September 2023 sekitar pukul 02.44 WIB," tulis keterangan video beredar, Senin (4/9/2023).

 BACA JUGA:

"Lokasi: Jl. Raya Cipaku, Dekat Pool Bus Damri, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor," tambah keterangan video.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement