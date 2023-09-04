Aksi Tawuran di Bogor Terekam CCTV, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Aksi tawuran terjadi di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut.

Dalam video beredar, terlihat aksi tawuran itu berhasil terekam oleh kamera pengawas CCTV. Tampak sejumlah orang berlarian di tengah jalan yang sepi.

Terlihat salah satu kelompok berlari sambil menyerang ke arah lawannya. Dari kejauhan, mereka tampak menyerang, diduga dengan senjata tajam.

"Terjadi tawuran antara dua kelompok yang saling mengejar. Dalam rekaman video, keduanya saling mengejar dan menyerang. Sabtu dini hari, 2 September 2023 sekitar pukul 02.44 WIB," tulis keterangan video beredar, Senin (4/9/2023).

"Lokasi: Jl. Raya Cipaku, Dekat Pool Bus Damri, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor," tambah keterangan video.