Tepergok Beraksi, 2 Maling Motor Nyamar Jadi Ojol Babak Belur Dihajar Warga

JAKARTA - Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) babak belur dihajar warga, usai gagal beraksi mencuri sebuah sepeda motor di Jalan Walet 2, Tipar Cakung, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kejadian itu sempat diabadikan melalui telepon seluler milik warga.

Berdasarkan rekaman video, terlihat dua pelaku yang telah dikepung warga dalam kondisi babak belur. Diduga warga sekitar telah geram dengan perbuatan pelaku, apalagi belum lama ini wilayah tersebut kerap terjadi pencurian.

Warga setempat, Boisht (49) mengatakan bahwa kejadian ini terjadi pada Minggu (3/9/2023) kemarin. Saat itu kedua pelaku menyamar menjadi ojek online yang mencoba mencuri sepeda motor matik milik warga yang terparkir di depan rumah.

"Warga curiga kemudian menanyakan pelaku lagi ngapain? Katanya pelaku lagi mencari kunci yang dibuang digot. Terus dicari tidak tapi tidak ketemu akhirnya karena warga sudah ramai dan sudah pada geram akhirnya terjadi," Kata Boisht di lokasi, Senin (4/9/2023).

Boisht mengatakan warga geram lantaran di wilayahnya tersebut kerap terjadi aksi curanmor. Tidak berapa lama, kedua pelaku langsung dibawa ke kantor RW.

"Di sini hampir sebulan dikatakan bisa 7 sampai 10 kali curanmor. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak jadi udah gerah warga sini mendengar yang kayak begitu jadi makanya masa itu sudah banyak di sini karena sudah sering," Ungkapnya.