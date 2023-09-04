Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Salurkan Bantuan Tenda dan Tongkat ke Warga di Gandaria Utara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |14:54 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan Tenda dan Tongkat ke Warga di Gandaria Utara
MNC Peduli salurkan bantuan tenda dan tongkat untuk warga prasejahtera. (Foto: Ari Sandita)
JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan berupa tenda pada salah seorang pedagang UMKM dan tongkat ke warga yang tinggal di bilangan Jalan Radio Dalam Raya, RT 05/08, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2023) ini. Hal itu sebagai bentuk kepedulian antarsesama manusia, khususnya pada masyarakat prasejahtera.

"Kami dari MNC Peduli pada saat ini mengucap syukur karena kami sudah masuk di dalam lingkungan masyarakat prasejahtera, yang mana mereka sebagian besar dagang UMKM dan kita bisa membantu memberikan tenda," ujar Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten di lokasi, Senin (4/9/2023).

Menurutnya, tenda tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan membantu jualan pedagang UMKM, Wirdawati. Pasalnya, dengan adanya tenda dia bisa berjualan tanpa harus kepanasan saat siang hari dan kehujanan kala hujan turun.

"Semoga tenda ini berguna untuk mereka, tuk dagangan mereka, yang biasanya mereka kepanasan dan kehujanan, tapi saat ini dengan bantuan dari masyarakat untuk masyarakat, MNC Peduli memberikan pada Ibu Wirdawati semoga Ibu Wirda bisa menggunakan dengan maksimal tuk bantuan tenda ini," tuturnya.

