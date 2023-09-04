Dapat Bantuan Tenda dan Tongkat dari MNC Peduli, Warga di Gandaria Utara Menangis Haru

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan berupa tenda pada salah seorang pedagang UMKM dan tongkat ke warga yang tinggal di bilangan Jalan Radio Dalam Raya, RT 05/08, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (4/9/2023) ini. Warga yang menerima bantuan itu pun tampak menangis haru.

"Terima kasih MNC Peduli yang sudah memberikan tongkat untuk saya bisa berjalan lagi. Semoga tongkat ini bisa bermanfaat bagi saya dan saya bisa beraktivitas kembali," ujar Sri Mulyani menangis tersedu-sedu saat menerima tingkat dari MNC Peduli di rumahnya, Senin (4/9/2023).

"Kami dari MNC Peduli sangat peduli terhadap masyarakat, semoga bisa bermanfaat yah Bu," tutur Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten.

Stien mendatangi rumah Sri Mulyani lantaran dia tak bisa berjalan keluar dari rumahnya. Bantuan tongkat pun diberikan, begitu juga dengan warga lainnya yang membutuhkan tongkat agar bisa berjalan kembali.

Selain tenda, Stien juga memberikan tenda pada pedagang UMKM, Wirdawati. Wirda pun menangis haru pula kala menerima bantuan tersebut. Pasalnya, selama ini kala dia berjualan, dia harus panas-panasan saat di siang hari bolong dan berhujan-hujanan kala hujan melanda.