HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bukan Buang Bayi, Ibu-Ibu Viral di Pasar Minggu Ternyata Hendak Bunuh Diri

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |15:53 WIB
Bukan Buang Bayi, Ibu-Ibu Viral di Pasar Minggu Ternyata Hendak Bunuh Diri
Ibu-ibu viral hendak bunuh diri/Foto: Instagram
JAKARTA - Polisi menyebutkan, ibu-ibu yang viral dikabarkan hendak membuang bayinya di rel kereta Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ternyata keliru. Pasalnya, ibu tersebut justru hendak melakukan aksi bunuh diri lantaran diduga stres punya masalah dengan suaminya.

"Dari informasi petugas si ibunya mau bunuh diri, pecobaan dia mau bunuh diri dan dia sudah bikin pernyataan tidak akan mengulangi lagi," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol David Pratama Purba pada wartawan, Senin (4/9/2023).

Menurutnya, ibu-ibu yang berinisial II itu awalnya diketahui petugas Stasiun Pasar Minggu berdiri du pinggiran peron. Petugas lantas mengamankan II agar dia tak melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya tersebut lantaran kepada petugas, II mengaku hendak melompat dari peron selagi suaminya pergi membeli air.

"Barangkali stres (dengan masalah keluarga), tapi udah diselamatkan oleh petugas dan sudah kembali ke rumahnya kok. Diketahui bahwa penumpang tersebut sedang bermasalah dengan suaminya," tuturnya.

Dia menerangkan, II sejatinya tengah ada masalah dengan suaminya, WA, sehingga nekat hendak melompat dari peron. Pasca dimediasi oleh petugas, II lantas membuat pernyataan tak bakal melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan tersebut.

