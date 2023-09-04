Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Warga di Gandaria Utara, Kenalkan Gaya Hidup Sehat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:01 WIB
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan Warga di Gandaria Utara, Kenalkan Gaya Hidup Sehat
MNC Peduli gelar cek kesehatan gratis di Gandaria Utara/Foto: Ari Sandita
JAKARTA - MNC Peduli menggelar cek kesehatan gratis terhadap warga yang tinggal di bilangan Jalan Gotong Royong II, RT 10/06, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023). Hal itu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat.

Berdasarkan pantauan, pemeriksaan kesehatan tersebut khususnya dilakukan terhadap warga yang telah berusia lanjut. Terdapat puluhan warga di RT 10 yang datang untuk mendaftar agar bisa dilakukan pemeriksaan kesehatannya.

 BACA JUGA:

Pemeriksaan kesehatan itu dilakukan MNC Peduli dengan menggandeng dr. Ichsan Biren. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan berkaitan kolestrol, gula, dan asam urat lantaran umumnya masyarakat mengalami sakit berkaitan tiga hal tersebut.

"Kami dari MNC Peduli bersama dengan dr. Ichsan sudah membantu masyarakat tuk melakukan skrining kesehatan berupa cek kolesterol, asam urat, dan diabetes karena kita tahu masyarakat saat ini banyak sekali yang mengalami sakit 3 tadi yang teratas," ujar Bendahara Umum MNC Peduli, Stien M. Schouten di lokasi, Senin (4/9/2023).

 BACA JUGA:

"Jadi kita membantu mereka tuk bisa lebih peka terhadap kesehatan, terhadap lingkungan gaya hidup dan ini MNC Peduli masuk tuk bisa memperkenalkan gaya hidup sehat," tuturnya.

