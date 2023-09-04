Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Bayi Tertukar Jalani Proses Bonding di Polres Bogor, Masih Tahap Pengenalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:15 WIB
Dua Bayi Tertukar Jalani Proses <i>Bonding</i> di Polres Bogor, Masih Tahap Pengenalan
Bayi yang tertukar jalani proses bonding/Foto: Putra Ramadhani
BOGOR - Dua bayi laki-laki yang tertukar beserta keluarganya kembali bertemu di Polres Bogor. Proses bonding antara keduanya berjalan dengan lancar.

"Lebih ke kayak kebiasaan-kebiasaan anak. Jadi yang di saya seperti apa, yang di Bu Siti seperti apa. Jadi penyesuaian, jadi enggak kaget. Karena takutnya kalau langsung seperti yang saya lakukan, kaget. Jadi pelan-pelan dikasih tahu, Bu Siti kebiasaannya adek di sana seperti apa, di saya seperti apa," kata pasien D kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (4/9/2023).

Kata dia, kedua bayi tersebut mau digendong oleh ibu masing-masing. Tetapi, memang tidak serta merta karena masih dalam tahap pengenalan.

"Kalau kayak gitu kan beda orang dewasa kan bisa mengekspresikan, kalau anak-anak kan belum paham. Kalau digendong mau, asal jangan ada misalnya saya sama anak saya, kalau ada Bu Siti-nya pasti maunya ke Bu Siti," ungkapnya.

Setelah proses ini, kedua keluarga bisa melakukan pendekatan lebih jauh dengan waktu dan tempat yang dijadwalkan. Hal itu agar menciptakan ikatan batin antara anak dengan ibu biologisnya.

"Di Polres sebenarnya bilangnya sekarang perkenalan, setelah itu terserah nanti apa kita kunjungan rumah, atau bermain bersama. Terserah sih. Nanti paling kita janjian sih langsung sama Bu Siti. Paling nanti kasih tau ke Dinsos, kita mau janjian kapan. Nggak mesti sih (di Polres), katanya silakan mau makan bareng atau main bareng di luar, dipersilakan," tutupnya.

Telusuri berita news lainnya
