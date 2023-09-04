Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rusun Marunda Ambruk Korban Jiwa Nihil, Ini Penjelasan Ketua RT

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:28 WIB
Rusun Marunda Ambruk Korban Jiwa Nihil, Ini Penjelasan Ketua RT
Rusun Marunda ambruk (Foto: Ist/Yohannes Tobing)
JAKARTA - Sebuah benda material yang berada di atap Rusunawa Marunda di RW 012, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ambruk dan menimpa beberapa unit hunian warga sekitar.

Ketua RT setempat, Saharudin mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Rabu 30 Agustus 2023. Di mana, bahan material beton yang jatuh merupakan plang nama blok C5 Rusunawa Marunda.

"Yang runtuh plang nama blok. Jadi kalau bilang atap, ya memang dia berdekatan dengan atap. Jadi itu reruntuhan yang jatuh sehingga di lantai dasar itu ada kanopi ikut ambruk juga," Kata Saharudin dikonfirmasi Senin (4/9/2023).

Dijelaskan Saharudin, beton yang runtuh dari atap kemudian mengenai kanopi di beberapa lantai di bawahnya. Bahkan, ada empat unit hunian yang terkena reruntuhan.

Beruntung peristiwa ini terjadi pada malam hari. Sehingga saat kejadian, para warga penghuni rusun sedang beristirahat.

Meskipun tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka, namun warga resah atas kejadian ini.

"Alhamdulillah untuk korban tidak ada, tapi beberapa hunian yang sejejer dengan reruntuhan itu, ada empat unit itu, kena juga pak. Bahkan kemarin sore ada warga hampir ketimpa," ucapnya.

