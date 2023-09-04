Wanita di Bogor Jadi Korban Pelecehan Seksual Dalam Angkot

BOGOR - Dugaan aksi pelecehan seksual menimpa seorang wanita di Kota Bogor. Aksi itu dilakukan oleh pelaku di dalam angkutan kota (angkot).

Menurut pacar korban, Syaiful mengatakan peristiwa itu menimpa kekasihnya ketika hendak berangkat bekerja sekira pukul 08.32 WIB pagi tadi. Kekasihnya itu naik angkot nomor trayek 10 dari sekitaran PGB.

"Di Alun-Alun ada bapak-bapak naik bawa plastik hitam. Naruh plastik hitam itu di samping pacar saya," kata Syaiful dikonfirmasi, Senin (4/8/2023).

Pria tersebut lantas melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap kekasihnya pada bagian belakang. Korban sempat menegur pelaku atas aksinya.

"Bapak itu nyelipin tangannya ke plastik dan meraba-raba bagian belakang pacar saya. Sempat ditegor sama korban 'bisa diem enggak pak tangannya'," jelasnya.

Korban yang ketakutan memilih turun dari angkot. Sebelumnya, kekasihnya itu sempat memfoto pelaku.