Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita di Bogor Jadi Korban Pelecehan Seksual Dalam Angkot

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |16:37 WIB
Wanita di Bogor Jadi Korban Pelecehan Seksual Dalam Angkot
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BOGOR - Dugaan aksi pelecehan seksual menimpa seorang wanita di Kota Bogor. Aksi itu dilakukan oleh pelaku di dalam angkutan kota (angkot).

Menurut pacar korban, Syaiful mengatakan peristiwa itu menimpa kekasihnya ketika hendak berangkat bekerja sekira pukul 08.32 WIB pagi tadi. Kekasihnya itu naik angkot nomor trayek 10 dari sekitaran PGB.

 BACA JUGA:

"Di Alun-Alun ada bapak-bapak naik bawa plastik hitam. Naruh plastik hitam itu di samping pacar saya," kata Syaiful dikonfirmasi, Senin (4/8/2023).

Pria tersebut lantas melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap kekasihnya pada bagian belakang. Korban sempat menegur pelaku atas aksinya.

 BACA JUGA:

"Bapak itu nyelipin tangannya ke plastik dan meraba-raba bagian belakang pacar saya. Sempat ditegor sama korban 'bisa diem enggak pak tangannya'," jelasnya.

Korban yang ketakutan memilih turun dari angkot. Sebelumnya, kekasihnya itu sempat memfoto pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement