Hendak Tawuran di Cinere Bawa Pedang, Enam Pelajar SMP Diamankan

DEPOK - Unit Reskrim Polsek Cinere Polres Metro Depok mengamankan enam pelajar SMP di bawah umur, beserta barang bukti besi semacam pedang satu buah diduga hendak digunakan untuk tawuran di Cinere, Depok, Jawa Barat.

"Yang diamankan ada enam orang dan rata rata anak SMP kelas 1 (di bawah umur). Barang bukti yang diamankan besi semacam pedang satu buah," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto saat dikonfirmasi, Senin (4/9/2023).

Hadi memastikan dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa maupun terluka. "Korban nihil," ujarnya.

Hadi menegaskan , enam pelajar yang didominasi di bawah umur tidak dilakukan penahanan. Namun dilaksanakan pembinaan dengan cara orang tua dan guru datang menjemput.