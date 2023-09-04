6 Bocah SMP Ditangkap Hendak Tawuran di Cinere Depok, Dilakukan Pembinaan

DEPOK - Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto menegaskan enam pelajar yang didominasi di bawah umur tidak dilakukan penahanan. Namun, dilaksanakan pembinaan dengan cara orang tua dan guru datang menjemput.

Diketahui, Unit Reskrim Polsek Cinere Polres Metro Depok berhasil mengamankan enam pelajar SMP di bawah umur beserta barang bukti besi semacam pedang satu buah diduga hendak digunakan untuk tawuran di Cinere, Depok, Jawa Barat.

"Tidak dilakukan penahanan, dilaksanakan pembinaan dengan cara di minta orang tua dan guru nya datang menjemput. Selanjutnya dipanggil guru dan juga orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi," ucap Hadi saat dikonfirmasi, Senin (4/9/2023).

"Yang diamankan ada 6 orang dan rata rata anak SMP kelas 1 (dibawah umur). Barang bukti yang diamankan besi semacam pedang satu buah," imbuhnya.

Hadi memastikan dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa maupun terluka. "Korban nihil," ujarnya.