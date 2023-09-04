Histeris saat Diruqyah, Pria Ini Nekat Lompat dari Jembatan Tol Jagorawi

BOGOR - Seorang pria berinisial MD, nekat melompat dari atas jembatan Tol Jagorawi, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Nyawa korban masih selamat, namun pria 54 tahun ini mengalami luka di kaki dan punggung karena nekat melompat dari jembatan.

Kapolsek Citeureup Kompol Yufrialdi mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 3 September 2023. Berawal ketika korban berkunjung ke rumah saudaranya di wilayah Kecamatam Citeureup.

"Korban akan diruqyah, tetapi dia tidak mau," kata Kompol Yufrialdi kepada Okezone, Senin (4/9/2023).

Korban yang bersikeras tidak ingin di rukyah langsung melarikan diri ke arah jembatan Tol Jagorawi. Akhirnya, korban nekat melompat dari atas jembatan.

"Warga yang mengetahui kejadian tersebut melaporkannya kepada pihak kepolisian. Kami yang mendatangi lokasi bersama warga sekitar bergerak cepat untuk menyelamatkan korban yang lompat dari jembatan tol," ungkap Yufrialdi.