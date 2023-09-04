25 Rumah Hangus Terbakar di Gunung Sahari, 53 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Rajawali Selatan 1, RT 04 RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin (4/9/2023) pukul 16.00 WIB.

Sebanyak 25 rumah ludes terbakar oleh si jago merah, yang mengakibatkan 21 Kepala Keluarga (KK) dengan 53 jiwa terpaksa harus kehilangan rumahnya akibat ganasnya api yang melahap permukiman di Jalan Rajawali Selatan itu.

BACA JUGA:

Menurut Ketua RW 02, Yoedo Arnanto, api bermula di antara Apotek Bimasakti dan Restoran Lestari Moon. Angin yang besar membuatnya makin menjalar ke belakang restoran dan apotek sehingga kebakaran besar pun tak terhindarkan.

"Api bermula dari (restoran) Lestari Moon dan Apotek Bimasakti. Karena cuaca angin yang kencang jadi api ke belakang ke rumah padat penduduk," kata Yoedo kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di lokasi, Senin (4/9/2023).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 18.05 WIB, api yang melahap 25 rumah itu sudah berhasil dipadamkan. Dari data yang didapatkan, sebanyak 11 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan amukan di jago merah.