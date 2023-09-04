Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekaman CCTV Kasus Pembunuhan Siswi Bogor Sudah Diperiksa, Ini Kata Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |19:07 WIB
Rekaman CCTV Kasus Pembunuhan Siswi Bogor Sudah Diperiksa, Ini Kata Polisi
Polisi periksa CCTV kasus pembunuhan siswi di Bogor. (Foto: Dok Okezone)
BOGOR - Proses penyidikan kasus tewasnya siswi SMK, Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Kota Bogor masih berlanjut. Teranyar, polisi tengah menunggu hasil pemeriksaan kamera pengawas CCTV yang sempat merekam kejadian tersebut.

"Dapat kami sampaikan bahwa untuk pemeriksaan rekaman CCTV telah dilakukan pemeriksaan di Pusinafis Mabes Polri," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Senin (4/9/2023).

Kata dia, hasil pemeriksaan CCTV tersebut sangat dibutuhkan oleh penyidik. Salah satunya untuk mengidentifikasi pelaku yang sempat terekam.

 BACA JUGA:

"Untuk mendapatkan hasil gambaran terduga pelaku (penusukan) yang lebih jelas. Hasil belum keluar, minggu ini kami cek kembali. Rencana tindak lanjut hasil analisa Pusinafis akan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk permintaan identitas," ungkapnya.

Selain itu, tambah Rizka, polisi juga masih mencari keberadaan saksi-saksi sebelumnya untuk kembali dimintai keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.

"Belum ditemukan alamat terbaru dari saksi. Alamat lama sudah dicek penyidik namun perpindahan ke alamat baru tidak diketahui RT setempat," tutupnya.

