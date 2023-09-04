Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Kelompok Bentrok di Penjaringan, Satu Korban Terkapar di Jalan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:01 WIB
Dua Kelompok Bentrok di Penjaringan, Satu Korban Terkapar di Jalan
Bentrok dua kelompok di Penjaringan. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Bentrokan terjadi di Jalan Kapuk Muara Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (4/9/2023) malam. Dua kelompok terlibat bentrok di tengah jalan yang sedang ramai.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, aksi bentrokan ini bermula saat sekelompok pertama yang menaiki truk terbuka melintas menuju teluk gong, kemudian kelompok kedua mengejar sambil membawa bambu, batu dan celurit.

Kelompok dua terus mengejar kelompok pertama yang sebagian sudah berada di dalam truk bak terbuka. Sementara beberapa orang dari kelompok pertama yang masih berada diluar dari truk dianiaya di tengah jalan.

Terlihat satu orang dari kelompok pertama terkapar di jalanan. Bahkan saat sudah tidak berdaya, kubu lawan atau kelompok kedua terus memukuli korban dengan menggunakan bambu dan celurit

Salah seorang dari kelompok kedua sempat menyebutkan bahwa mereka menyerang kelompok pertama lantaran wilayahnya sedang diganggu oleh kelompok pertama.

