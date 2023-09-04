Korban Kebakaran di Gunung Sahari Sementara Ditampung di Dua Tenda Pengungsian

JAKARTA - Kebakaran telah terjadi di Jalan Rajawali Selatan 1, RT 04 RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin (4/9/2023) sore. Kebakaran hebat itu, melahap 25 rumah warga yang mengakibatkan 21 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggalnya.

Hingga saat ini, dari pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 19.20 WIB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta memasang dua tenda untuk para penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya.

"Ini dibikin dua tenda yang satu dari BPBD DKI Jakarta, dan yang satunya lagi dari Dinas Sosial, melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat," kata Lurah Gunung Sahari Utara, Hasbulloh kepada MNC Portal Indonesia, Senin (4/9/2023).

Selanjutnya, 53 jiwa warga yang kehilangan tempat tinggalnya itu, akan diungsikan tenda yang didirikan depan sekretariat RW 02 Kelurahan Gunung Sahari Utara.

Kemudian, kata Hasbulloh pemerintah setempat juga akan menanggung konsumsi warga terdampak kebakaran selama tiga hari ke depan untuk makan pagi, siang, dan malam.

"Mudah-mudahan tadi dari Dinas Sosial tiga hari kedepan kita pasok konsumsinya, pagi, siang dan malam, toilet portabel juga nanti disiapkan tiga unit dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat," ucap Hasbulloh.