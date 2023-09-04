Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban Kebakaran di Gunung Sahari Sementara Ditampung di Dua Tenda Pengungsian

Giffar Rivana , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |20:36 WIB
Korban Kebakaran di Gunung Sahari Sementara Ditampung di Dua Tenda Pengungsian
Korban kebakaran di Gunung Sahari diungsikan ke dua tenda/Foto: Giffar
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran telah terjadi di Jalan Rajawali Selatan 1, RT 04 RW 02, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Senin (4/9/2023) sore. Kebakaran hebat itu, melahap 25 rumah warga yang mengakibatkan 21 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggalnya.

Hingga saat ini, dari pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 19.20 WIB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta memasang dua tenda untuk para penyintas yang kehilangan tempat tinggalnya.

 BACA JUGA:

"Ini dibikin dua tenda yang satu dari BPBD DKI Jakarta, dan yang satunya lagi dari Dinas Sosial, melalui Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat," kata Lurah Gunung Sahari Utara, Hasbulloh kepada MNC Portal Indonesia, Senin (4/9/2023).

Selanjutnya, 53 jiwa warga yang kehilangan tempat tinggalnya itu, akan diungsikan tenda yang didirikan depan sekretariat RW 02 Kelurahan Gunung Sahari Utara.

 BACA JUGA:

Kemudian, kata Hasbulloh pemerintah setempat juga akan menanggung konsumsi warga terdampak kebakaran selama tiga hari ke depan untuk makan pagi, siang, dan malam.

"Mudah-mudahan tadi dari Dinas Sosial tiga hari kedepan kita pasok konsumsinya, pagi, siang dan malam, toilet portabel juga nanti disiapkan tiga unit dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Pusat," ucap Hasbulloh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190846/kebakaran-JyVI_large.jpg
Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Kebakaran Tewaskan 5 Orang di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190812/kebakaran-gqrG_large.jpg
Kebakaran Hebat di Gudang Penjaringan Jakut, 5 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190233/kebakaran-brFS_large.jpg
Warung di Kalideres Jakbar Terbakar, 18 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189940/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-vsUz_large.jpg
Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, 350 Lapak Buah Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189928/kios_buah_di_pasar_induk_kramat_jati_hangus_terbakar-X0BS_large.jpg
Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, Kios Buah Hangus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916/kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement